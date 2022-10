Liverpool-fans: een mondiale familie

Spion Kop 1906 is in 2013 ontstaan als steun voor fans om zich uit te drukken, en werd een van de niet-officiële groepen die zichzelf als bewaker van de Kop zag. Nu zijn ze sterker, is de saamhorigheid nog groter, en is er een nieuwe generatie Kopites in aantocht.

"Eigenlijk zijn we gewoon een groepje dat naar de uit- en thuiswedstrijden van Liverpool ging," vertelt Chris Hudson, mede-oprichter van 1906. "Sommigen kwamen uit Anfield, en we woonden allemaal rond hetzelfde gebied in de Kop. We wilden zaken verbeteren. De sfeer was ronduit slecht, en we dachten door samen te werken wat kleur en traditie terug te kunnen halen zodat het beter zou gaan.

We besloten met onze vlaggen naar de Kop te gaan, als groep in plaats van los van elkaar. Ook maakten we vlagbanners. We wilden er zeker van zijn dat iedereen van het spel kon genieten, dat Anfield zowel op het oog als qua sfeer een fijnere plek zou worden. Zo eenvoudig was het."

Deze unieke houding van zelf zaken aanpakken en daarmee echte veranderingen teweegbrengen is de echte Scouse-mentaliteit. Hiermee kwam de club weer bovenaan te staan. Zeven jaar later is de revolutie in Anfield echt merkbaar. De allesoverwinnende Liverpool-kant van Jurgen Klopp droeg bij aan de toch al indrukwekkende hoeveelheid Europese overwinningen van de club, die al drie seizoenen niet te verslaan is in de thuiswedstrijden en die ook nog eens de belangrijkste trofee mee naar huis nam door de Premier League te winnen.