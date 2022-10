Het verhaal van een Liverpool-supporter: Lil C

Lil C heeft geleerd dat je niets in je schoot geworpen krijgt en dat, als iets de moeite waard is, je er waarschijnlijk voor moet vechten. In de competitieve branche waar ze in werkt, is het van belang om jezelf verschillende vaardigheden aan te leren, zodat je een voorsprong houdt op de rest. Maar, zoals ze hier uitlegt, het is ook belangrijk om anderen een helpende hand te bieden als je kunt.

"Ik doe drie dingen. Op de eerste plaats ben ik een radiomaker, die het vak van dj heeft geleerd om mijn radioshows beter te maken. Toen ik een tiener was, zocht ik altijd mensen op die feesten organiseerden en party-promoties deden, gewoon omdat ik dat leuk vond. Het was gewoon voor de lol. Later, toen ik studeerde, werkte ik voor de studentenradio. En daar kreeg ik te maken met mensen in de wereld van de studentencultuur en het nachtleven — er was altijd wel iets gaande. Dat was mijn eerste stap in de wereld van de radio."

"Muziek is altijd een hobby en een passie van me geweest, maar ik had er eigenlijk nooit aan gedacht om er mijn werk van te maken. Ik had nooit zo iets van 'ik moet zo nodig dit' of 'ik wil per se dat.' Helemaal niet. Alles wat ertoe leidde dat ik uiteindelijk talentscout werd, gebeurde eigenlijk bijna vanzelf."