€ 179,99

Traditie de deur wijzen? Nooit. De beroemde ontwerper Chitose Abe brengt haar verbindende visie naar een icoon en viert de 50e verjaardag van de eerste klassieker van Nike. Kleed je als tijdreiziger met materialen uit de jaren 70, zoals nylon en suède, gecombineerd met Zoom Air demping in de voorvoet voor een grensverleggende look die dit Nike design naar de toekomst brengt. De kenmerkende look van sacai (2 kragen, 2 Swooshes, 2 tongen) geeft diepgang aan de details. De uitgesneden tussenzool behoudt het originele wigvormige design en vormt een brug van het verleden naar het heden. Zo reis je door de tijd en val je overal op in de Zoom Cortez x sacai.

SKU: DQ0581-100