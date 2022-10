Boost je stijl en laat alles van je afglijden. Deze schoenen zijn geïnspireerd op het tenue dat His Airness in '85 droeg tijdens een demonstratietour in Italië (en zijn inspirerende en snoeiharde dunk). Ze combineren Italiaanse mode met MJ's onmiskenbare stijl. Superluxe, semi-mat namaakleer en leer met reliëf maken van de wereld je catwalk, terwijl de naden met grote steken je kracht buiten het veld benadrukken. Met de zachte, met fleece gevoerde kraag blijf je stijlvol vooruit vliegen.

SKU: DO9369-101