Na het basketbalcircuit veroverde de Nike Dunk in rap tempo de skatescene en daarna de sneakerwereld. Vandaag duiken we in die rijke geschiedenis om een kleurencombinatie van bijna 20 jaar geleden terug te brengen — een kleurencombinatie die oorspronkelijk alleen in Japan verkrijgbaar was, maar nu klaar is om de rest van de wereld te veroveren.