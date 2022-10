Prijs niet beschikbaar

Maar weinig atleten krijgen de eer ook maar één eigen schoen te hebben — Paul Rodriguez heeft er nu tien op zijn naam staan. Ter erkenning van die lange reeks bevat deze Dunk details van gedenkwaardige kleurencombinaties van elk van deze stijlen. Dit resulteert in een eclectisch kleurenpalet dat een eerbetoon is aan de rijke verhalen achter alle materialen, graphics en tinten die we in de loop van P-Rods run met Nike Skateboarding hebben gezien.



Contrasterende elementen op elke schoen onderstrepen enkele van de meest iconische aspecten van P-Rods eigen lijn met sierlijke borduursels, wilde prints, fraaie kleurverlopen en tal van premium texturen die vertrouwde kenmerken in iets totaal nieuws transformeren.