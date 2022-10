Laat zien wat het betekent om jou te zijn. Als je het klassieke, volledig witte bovenwerk, een eerbetoon is aan de LGBTQIA+-gemeenschap, afwrijft, onthul je de dynamiek eronder. Omdat geen twee mensen hetzelfde zijn, is het kleurdesign daaronder echt uniek. Customize hem of laat de natuurlijke slijtage de look naar een hoger niveau tillen. Je houdt het hoe dan ook comfortabel met Zoom Air demping en een sterk gewatteerde tong. Met de opbergzak in de tong kun je je essentials veilig opbergen. O, en hadden we al verteld dat je kunt kiezen tussen blauwe, roze en witte veters? Het resultaat: een allesomvattende en spannende look die makkelijk te stylen en te dragen is.

SKU: DR4876-100