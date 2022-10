€ 159,99

De Overbreak heeft een opvallende stijl en biedt een ongeëvenaard comfort door de iconische atletieklook van Blue Ribbon Sports te combineren met hypermoderne OverReact details. Deze speciale editie van het innovatieve design is gemaakt in samenwerking met Jun Takahashi en zijn UNDERCOVER label dat concepten uitwerkt die al eerder werden verkend in de SS21 collectie van het label.



Het design experimenteert met het samenspel tussen dynamische beweging en een statische omgeving. Een bovenwerk op textielbasis is gecombineerd met synthetische suède overlays en een Kurim veterpand. Graphics van een geborduurde roos en UNDERCOVER merkelementen benadrukken het superieure vakmanschap van de look.