CACT.US CORP werkt samen met Nike om je deze zeer aanpasbare versie van een technisch jack met ten minste 75% gerecycled polyestervezels te brengen. Bedacht, ontworpen en gemaakt als een collectie voor de onvoorspelbaarheid van je dagelijkse avonturen. Het jack is voorzien van GORE-TEX om je droog te houden en van een Polartec® gevoerde, afneembare capuchon voor warmte.

Met een speciale zak om de signalen van en naar je telefoon te blokkeren. Als je telefoon in de zak zit, kun je belangrijke oproepen of berichten missen, of kan de koppeling met andere apparaten verloren gaan.