€ 189,99

De Air Jordan I lag voor het eerst in de winkel in 1985 en heeft de schoenenwereld voor altijd veranderd. Meer dan 35 jaar na het debuut van de OG is het design weer terug in een high-top versie in de kleur Neutral Grey. De tijdloze stijl komt met een throwback hangtag met MJ boven de skyline van Chicago.