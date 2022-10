Deze low-top AJ5 is geïnspireerd op damesbasketbal en straatbasketbal en gaat je spel verbeteren. De korrelige, op het basketbalnet geïnspireerde graphic verwijst naar de intensieve, spontane creativiteit van het snelle spel op goed ingespeelde velden. Coconut Milk op zwart suède zorgt voor een sterk contrasterende look. Een semitransparante buitenzool zorgt voor een unieke touch, terwijl de reflecterende elementen op de middenzool die crossover replay tot een waar hoogtepunt maken. Dus trek ze aan en ga het veld op. Want je doet niet alleen mee aan de wedstrijd, je geeft er leiding aan.

SKU: DA8016-100