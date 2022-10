€ 159,99

Ruim 45 jaar na zijn eerste verschijning is de Blazer nog steeds druk bezig met zichzelf te vernieuwen — maar we kunnen gerust zeggen dat je dit design nog nooit hebt gezien. Deze gezamenlijke release van Nike en de Japanse designer Yuta Hosokawa en diens READYMADE-label heeft vervormde afmetingen en een op DIY geïnspireerde look waarin het basis-DNA van de stijl behouden is. Aan dit tijdloze design werd daarnaast een handgemaakte 'feel' toegevoegd

De textielen overlays op het bovenwerk zijn een eerbetoon aan READYMADE's voorkeur om iets nieuws te creëren van tweedehands materialen. De kraag en tong zijn vernieuwd met camouflage geïnspireerde graphics en zichtbaar foam. De Swoosh op de middenvoet heeft een nieuwe afmeting die doet denken aan een OG versie van het logo uit 1971. Een hoekige middenzool bestaat uit gebruikelijke Nike foams en ongeveer 15 procent Nike Grind rubber. Dit betekent dat in de schoen verschillende materialen zijn verwerkt die afkomstig zijn van productieafval en versleten sneakers die anders in de afvalstroom terechtgekomen waren.

SKU: CZ3589-100