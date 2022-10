€ 119,99

Chitose Abe benadert samenwerking met een kenmerkende helderheid. Ze wil een oprechte verbinding smeden die zorgt voor iets nieuws en onverwachts. Haar methode is op zichzelf een tweedeling: ze combineert klassieke stabiliteit maar betreedt ook graag onbekend terrein. Het is haar doel een eerbetoon te brengen aan het bekende en het nieuwe daarin te verwerken.



Dit design is vormgegeven door Abe en haar label sacai, en toont een vernieuwde versie door het klassieke Blazer design in te korten. De samenwerking heeft geleid tot een leren bovenwerk met zichtbare voeringen van foam en de voor sacai kenmerkende gestapelde tongen en dubbele veters. Een neutrale basis vormt een contrast met opvallende accenten, die zijn geïnspireerd op de kleurencombinaties van de originele Blazer.