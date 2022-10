Vorig jaar nodigde Nike locals uit New York, Londen, Parijs, Seoul, Shanghai en Tokio uit om hun eigen Nike Air Max in hun unieke straatstijl te ontwerpen. Uit deze 'On Air' workshops kwamen 18 finalisten die werden gekozen om de creatieve uitvoering van hun designs. Daarna stemde het publiek op de winnaars, 6 in totaal, 1 uit elke stad. Een van hen was Gabrielle 'Gaby' Serrano uit NYC.