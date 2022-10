€ 150,00

De legendarische Air Max 90 uit 2013 is gespiegeld ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het iconische design. De geëvolueerde look komt tot leven met een Duck Camo patroon, dat centraal is aangebracht op een levendige, infrarode ondergrond. De ode aan de versie uit 2013 wordt verder versterkt met een op slangenhuid geïnspireerde Swoosh. Alles komt samen in deze vernieuwde versie van de Air Max 90: het levendige design is een waar eerbetoon aan de 30e verjaardag van het tijdloze model.