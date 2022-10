€ 160,00

Deze moerasgroene versie van de Air Max 90 laat zich niet zomaar overtreffen door eerdere opvallende varianten en overstijgt ze zelfs dankzij de grote, dreigende grijns. Het bovenwerk is bekleed met een print van imitatiedierenvacht, bovenop een mudguard met een krokodillenpatroon. De inleg- en binnenzool hebben een rode kleur en zelfs de doorschijnende buitenzool toont een glimp van deze felrode binnenkant. Deze koudbloedige AM 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots van de jaren 90 dankzij een buitenzool van rubber met een wafelpatroon, gestikte overlays en een middenzool van thermoplastisch materiaal. Dit zorgt voor een buitengewoon lichte en veerkrachtige demping. Deze schoen laat mensen op straat nog een keer extra omkijken, maar voelt zich ook als een vis in het water in modderige waterplassen.