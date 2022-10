Terug en luchtiger dan ooit: samen met Stüssy hebben we de Air Max 2013 een zomerse draai gegeven. Opengewerkte mesh details op overlays van canvas van hennepvezels geven de schoen een frisse look en houden je voeten al even fris. Iconische Stüssy merkdetails zijn spetterender dan een bommetje in het zwembad. Strik dit nieuwe pareltje voor je garderobe.

SKU: DM6447-200