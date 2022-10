De Air Jordan VIII maakte zijn debuut in 1993 toen MJ aan de lopende band scoorde op weg naar zijn derde titel op rij. De schoen werd geprezen om het chenille Jumpman logo en de verfstrepen op de tussenzool, maar nog het meest om de twee bandjes over de veters. De schoen keert nu terug in suède en een combinatie van zwart, wit en rood die de fans van de Air Jordan IV 'Cement' kleurencombinatie bekend zal voorkomen.