Een versgeperste stijl staat voor je klaar. Deze Air Jordan 7 is uitgevoerd in de frisse kleurencombinatie van het eerste exemplaar is 2006, en viert het 30-jarige jubileum van het veelgeprezen design. Hoogwaardig zwart nubuck vormt een contrast met de levendige citrus-accenten, waaronder de kleurrijke stiksels en een geborduurde Jumpman. De voering en 23 op de hiel in Varsity Red brengen een eerbetoon aan het legendarische kampioenschap. Vooruit, neem een slokje en loop met een fris gevoel.

SKU: CU9307-081