€ 199,99

Vier het Nieuwe maanjaar met de klassieke Jordan Brand stijl. Deze Air Jordan 6 Low speelt in op de viering van het nieuwe maanjaar door het gebruik van op porseleinen vazen geïnspireerde details op gebroken Spruce Aura leer. Het Metallic Gold op de middenzool en rondom het Air Jordan logo op de hak tillen deze stijl naar nieuwe hoogtes, met een satijnen kraagvoering als premium touch. In deze speciale Air Jordan 6 Low stap je vol zelfvertrouwen en durf rond in het jaar van de tijger.

SKU: DH6928-073