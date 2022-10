Wat zegt een kleur? Een populaire stijl, heel veel geschiedenis en genoeg karakter om je hele pasvorm te bepalen. Opvallende Infrared details zetten de schoen uit 1989 weer helemaal in de schijnwerpers. Het elektrische neon, dat bekend geworden is door een andere klassieker van Tinker Hatfield, gaat perfect samen met de wisselende grijstinten en creëert een opvallende look die overal bij past. Met de unieke 'vleugels' kun je je veters customizen, terwijl de zwarte accenten het contrast versterken en alle aandacht vestigen op de flitsende Infrared details. De Air demping zorgt voor het geliefde all-star comfort. Strik je veters en laat de Air Jordan 4 voor zich spreken.

SKU: DH6927-061