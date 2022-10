Deze iconische Air Jordan III wordt uitgebracht om de 30e verjaardag van de tweede Slam Dunk Contest-overwinning en eerste All-Star MVP Award van MJ te vieren. In 1988 schreef hij met zijn performance geschiedenis — en is zijn onvergetelijke carrière geboren. Deze kleurencombinatie, die eerst een Player Edition was, werd geveild tijdens de liefdadigheidsveiling van Nike voor de slachtoffers van Hurricane Katrina en was later te zien in de Basketball Hall of Fame toen MJ werd ingehuldigd.