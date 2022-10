€ 224,99

Voor de derde retrosamenwerking met Jordan Brand presenteert James Whitner een luxueuze versie van de Air Jordan 2. De originele versie van de AJ2 had overigens al een luxueuze uitstraling: de in Italië gemaakte, strak ontworpen schoen was gemaakt van imitatie-hagedissenleer en had geen Swoosh, een opvallende eigenschap. Maar sinds de AJ2 35 jaar geleden werd uitgebracht, is ons collectieve gevoel voor luxe veranderd. Geïnspireerd door 'Airness', een streven naar grootsheid en excellentie om wereldwijd community's naar een hoger niveau te tillen en het belang van eenheid en humaniteit aan te spreken, heeft A Ma Maniére een nieuwe designtaal ontwikkeld met minder versieringen en meer aandacht voor de historie van het elegante design.

Door het premium leren bovenwerk en het imitatie-hagedissenleer te vervangen door een volledig suède Sail bovenwerk, vernieuwt A Ma Maniére de AJ2 met vintage vibes en een modern, luxueus accent. En de hagedissenprint van de OG? Die is nu in textuur aangebracht op de zwarte middenzool.

Deze look wordt verder versterkt met krachtige, bijna koninklijke Burgundy accenten (een natuurlijke kleur die past bij His Airness) die een indrukwekkende, prestigieuze kleurencombinatie vormen. De opvallende, vorstelijke 'Maniére' merkdetails op de hak maken deze speciale AJ2 samenwerking helemaal af.

SKU: DO7216-100