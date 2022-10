De eerste designs voor de Air Jordan XVI werden getekend nadat MJ voor de tweede keer een punt achter zijn basketbalcarrière had gezet. In die periode dacht men dat hij van het basketbalveld naar de bestuurskamer zou gaan. Die transitie was terug te vinden in de toonaangevende innovatie van de Air Jordan XVI: een verwijderbare bovenlaag die performance en een verfijnde stijl netjes in balans bracht. De nieuwste kleurencombinatie in zwart heeft een patentleren neusstuk, doorschijnende buitenzool en Teal accenten.