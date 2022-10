De allereerste uitgave is misschien wat moeilijk te bemachtigen, maar je kunt wel deze hernieuwde uitgave shoppen. De AJ14 'Light Ginger' is een nieuwe stijl van de beroemde kleurencombinatie uit 1999, met premium leer voor een moderne look en feel. De Zoom Air in de voorvoet en bij de hak geeft je een voorsprong op je dag. Dus ga ervoor en shop een paar van deze kicks, het laatste kenmerkende model dat MJ, His Airness, droeg toen hij nog voor Chicago speelde.

SKU: 487471-701