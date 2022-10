Vive la France! Deze AJ13 in French Blue en White (met een rode Jumpman op de tong) versterkt de edgy stijl van het origineel uit '97 met een dosis pure Parijse flair. Het synthetische suède op de hak en middenzool heeft de iconische blauwe tint die bekend is van andere geliefde J's. De witte zijvlakken van getrommeld leer met deukjes maken de schoen nog aantrekkelijker. Het groene kattenoogembleem op de achterkant en de buitenzool die is geïnspireerd op panterpoten, verwijzen naar het sluwe 'Black Cat' alter ego van MJ.

SKU: 414571-164