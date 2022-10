Chris Pauls is het genie, de eeuwige competitieleider in steals en assists, schittert zelfs tussen de cijfers. Er zijn er maar weinigen die zijn veldvisie, basketbal-IQ en competitieve geest kunnen evenaren. Maar zijn pad naar grootsheid ging niet over rozen. Op de basketvelden tijdens zijn middelbareschooltijd kreeg de All-Star point guard het allemaal te horen: te kort, te traag. Maar hij gaf niet op. De nieuwste Air Jordan XII is met zijn schoolkleuren en een inlegzool met 'Class of 2003' erop, een eerbetoon aan de inzet en het werk van CP3 toen niemand keek.