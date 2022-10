€ 150,00

De Air Jordan I 'Flight Nostalgia' is geïnspireerd op de jaren 90 en op Charlotte Hornets. De schoen is een eerbewijs aan de stad waar de eerste NBA All Star-wedstrijd werd gespeeld. De Air Jordan I met vintage look heeft een bovenwerk van suède en leer en is afgewerkt met de tekst 'SP 19 AIR JORDAN 1 HIGH OG', die onder de Swoosh is gegraveerd.