Noem het een ruw meesterwerk. Deze editie laat zien dat de AJ1 Low gaat over zichtbare en gerafelde randen, het is een minimalistische look voor je favoriete schoenen. Duurzaam textiel over het gehele oppervlak en een perf-patroon met reliëfdetails op de teen brengen de schoen naar het volgende niveau, terwijl de Black and Smoke Grey kleurencombinatie iedere outfit compleet maakt. En wat maakt het helemaal af? De ultracomfortabele Air demping, waarmee je vol overtuiging iedere dag aankunt.

SKU: DV0982-006