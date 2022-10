Onze eerste samenwerking met het in Parijs gevestigde label Jacquemus draait om frisse berglucht en catwalkflair, en combineert de look van een vintage ACG trailrunningschoen (waaronder elementen van de originele Humara uit '97) met luxe materialen en next-level vakmanschap: de veelzijdigheid spat er vanaf. Aan alle details is gedacht — van de synthetische, met suède beklede middenzool tot de oversized veteruiteinden en het metalen Swoosh logo. En natuurlijk zorgt de Air demping in de hak en voorvoet voor het gevoel alsof je op wolken loopt. Van de zwaarste trail tot de meeste exclusieve gastenlijst, met de Air Humara x Jacquemus zit je altijd goed.

SKU: DR0420-001