De schoenendokter belde: 20/40 is het helemaal. Met de AF1 'West Indies' die in oorspronkelijke vorm terugkeert, vieren we 40 jaar basketbalmode voor op straat. De witte en Classic Green kleurencombinatie, die 20 jaar geleden voor het eerst uitkwam, was de eerste van 4 releases die een ode bracht aan het West Indian Day Parade Carnival. Strak leer, geborduurde details en eilandwaardige inlegzolen benadrukken de aantrekkingskracht, terwijl de mesh kraag, het geweven tonglabel en de "West Indies" veterlabels je spel naar een hoger niveau tillen met allure buiten de baan.

SKU: DX1156-100