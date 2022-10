Makkelijk te stylen Limestone. Strakke underlays. Getrommelde overlays. Wat wil je nog meer? Deze sterke, nieuwe versie van de basketbal- en streetwearschoen is strakker dan het glas van de backboard. De Gum Yellow buitenzool zorgt voor contrast met de Summit White middenzool, terwijl het merk in reliëf de look mooi afmaakt. En de voering bij de enkel zorgt samen met de Air demping voor het comfort waar je zo van houdt.

SKU: DV7585-200