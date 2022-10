Al beslag gelegd op jouw favoriete kleur? Geen zorgen. Met de 'Color of the Month' reeks zit je gebakken en breng je meteen een ode aan een minder bekend stukje uit de geschiedenis van Nike: de oorspronkelijke Color of the Month reeks uit 1984 heeft misschien wel de teloorgang van de AF1 voorkomen. In het begin leek de AF1 geen lang leven beschoren, maar bij een aantal sportwinkels in Baltimore ging de schoen wel als warme broodjes over de toonbank. Daar beseften ze dan ook dat de AF1 synoniem zou komen te staan aan straatmode en -cultuur. Ze vroegen om custom kleurencombinaties om te verkopen in hun winkels... en de rest is geschiedenis. Met puntgave materialen, een strakke University Red and White kleurencombinatie en zelfs een schoenborstel laat deze uitvoering zien hoe je gelauwerde stijl naar de straat brengt. Denk als je ze draagt even terug aan de visionaire winkelhouders in Baltimore waaraan dit alles te danken is.

SKU: DJ3911-102