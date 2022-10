Yoon Ahn komt met een nieuwe versie van de clandestiene basketbalschoen waar de straat al een tijd naar uitkijkt. Je staat steviger in je schoenen met het rijke volnerfleer en de merkdetails van zowel Air Adjust Force als AMBUSH®. Deze schoen is perfect voor buiten het basketbalveld en geeft je dat randje catwalkflair. Het verwijderbare bandje over de middenvoet is gebleven, voor een legendarische look (je kunt zelfs mixen en matchen om je outfit extra allure te geven). Met de Summit White and Black kleurencombinatie val je overal op.

SKU: DM8465-100