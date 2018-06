Faisons le point sur quelques « questions fréquentes »

qui peuvent vous traverser l'esprit, maintenant que

vous êtes une étoile montante du Running. DOIT-ON S'ÉTIRER AVANT DE COURIR ? Les exercices statiques traditionnels ne sont pas recommandés sur un muscle froid. Gardez les

étirements pour après le run. Une brève marche de 5 minutes ou des mouvements plus dynamiques

comme des genoux-poitrine et des sauts avec pose pleine plante (jambe tendue ou pliée)

sont d'excellents moyens de s'échauffer avant un run. LE RUNNING EST-IL MAUVAIS POUR LES GENOUX ? Courir permet de renforcer les muscles qui entourent l'articulation du genou et d'accroître la densité

osseuse. Si chaque discipline athlétique s'accompagne de risques potentiels, un programme

d'entraînement de Running raisonnable comprenant une phase de récupération ne devrait pas altérer

votre condition physique. Consultez votre médecin avant de vous lancer dans le Running. DOIT-ON MANGER AVANT DE COURIR ? Bien que la réponse à cette question varie en fonction des personnes, vous ne devez en aucun cas trop

manger ni être affamé avant un run. Dans l'idéal, prendre un en-cas léger constitué de glucides

complexes et de protéines 1h30 ou 2h avant d'aller courir devrait suffire pour tenir le coup pendant l'effort. QUAND ON COURT RÉGULIÈREMENT, PEUT-ON MANGER CE QUE L'ON VEUT ? Non, courir ne veut pas dire que vous pouvez céder à toutes vos envies. Votre alimentation est votre

carburant ; un régime nourrissant vous aidera à courir mieux. Mais souvenez-vous, tout est question

d'équilibre. Si vous avez envie de manger une part de gâteau, faites-vous plaisir ! QUEL EST LE MOYEN LE PLUS PRATIQUE DE PORTER MON

TÉLÉPHONE ET MA BOUTEILLE D'EAU LORSQUE JE COURS ? Si vous ne voulez pas courir avec l'un de ces sacs bananes sophistiqués, il existe bien d'autres options

pour porter l'équipement dont vous avez besoin. Pensez aux shorts dotés de poches fonctionnelles,

aux brassards pour smartphone et aux ceintures légères pour bouteille d'eau. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE COURIR

SUR UN TAPIS ET À L'EXTÉRIEUR ? Le tapis de course tire la surface sur laquelle vous courez et élimine la résistance du vent. C'est une

bonne option lorsque vous n'êtes pas disposé à affronter la météo ou si vous voulez minimiser

l'impact sur le sol (puisque la plupart des tapis sont rembourrés). Courir à l'extérieur vous permet

d'explorer de nouveaux endroits et d'admirer le paysage. C'EST QUOI AU JUSTE... …CETTE MANIE DE COURIR EN GROUPE ? Ces hordes de coureurs passaient sans doute inaperçues jusqu'ici, mais on commence à en voir de

plus en plus au petit matin.Leurs groupes varient en taille, en âge, en niveau et en intensité mais

tous ces clubs de running ont un point commun : l'esprit de communauté.Venez courir avec

nous à l'un des rendez-vous du NRC près de chez vous.

http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club …CES SACS BANANES ULTRASOPHISTIQUÉS ? Certains coureurs qui s'entraînent sur de très longues distances portent des ceintures

d'hydratation dans lesquelles ils transportent leurs collations et boissons. Vous n'avez pas encore

besoin de ces provisions, mais une bonne hydratation est essentielle pour tous les coureurs. Il

n'est pas toujours nécessaire de prévoir de l'eau pour les runs rapides et courts, mais pensez à le faire

si vous partez pour un run plus long. Dans la mesure du possible, intégrez une fontaine à eau dans votre

itinéraire de run ou prenez de l'argent sur vous pour pouvoir acheter une bouteille en cours de route. …CETTE DOULEUR ÉTRANGE AU NIVEAU DU TIBIA ? On l'appelle « périostite tibiale » dans le jargon. La périostite n'a rien d'agréable et se présente lorsqu'on

accélère et qu'on intensifie son entraînement trop rapidement. L'un des moyens de l'éviter dans un

premier temps est de monter en puissance prudemment. Un principe utile pour les longs runs

est de ne pas augmenter la distance de plus de 10 % par rapport aux runs précédents. CE POINT DE CÔTÉ QUI VOUS GÊNE ? Ces gênes sont fréquentes, surtout chez les débutants, car votre corps n'est pas habitué aux

secousses causées par le run. Si vous sentez un point de côté, respirez profondément et videz tout l'air

contenu dans votre abdomen à chaque expiration. Ces mêmes secousses qui provoquent les points de

côté peuvent aussi favoriser les problèmes d'estomac. On sait ce que vous ressentez. Vraiment.

Il n'y a pas de quoi s'inquiéter cependant, tout le monde est passé par là. Avec le temps, vous

apprendrez à modifier vos habitudes alimentaires avant un run afin d'éviter ces désagréments. ...CETTE MODE DE COURIR PIEDS NUS ? Il ne fait aucun doute que sentir l'herbe et la terre sous les pieds est très agréable, mais

vous n'avez pas besoin de repenser votre foulée et d'acheter des chaussures plates pour courir « de la

bonne manière ». La bonne manière est celle qui vous correspond.