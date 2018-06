C'est vrai, les bienfaits pour la santé sont importants, mais il existe tant d'autres aspects qui font du

Running le moyen le plus cool d'occuper votre temps libre. En voici quelques exemples.



IL N'Y A PAS DE FRAIS D'INSCRIPTION Aucun abonnement mensuel ! Vous n'avez pas besoin de vous abonner à une salle de sport branchée.

Vous n'avez qu'à enfiler vos chaussures et c'est tout. Appréciez de ne pas être dérangé pendant votre

run par un type en short moulant qui grogne à chaque squat. VOUS POUVEZ COURIR PARTOUT Enfilez vos chaussures, et le monde est à vous. Au terrain de sport de votre quartier, au parc, sur

un tapis de course ou même en vacances, vous pouvez parcourir des kilomètres où vous voulez. PROFITEZ DU RUNNING POUR VOUS FAIRE DU BIEN Marre des longs trajets quotidiens? Sentiment d'être comme un lion en cage? En plein stress pour les examens?

Courir est un excellent moyen de se détendre, de prendre l'air, d'apprécier la nature et d'être plus zen.

Que vous en profitiez pour écouter vos derniers podcasts préférés ou un nouvel album, ou pour

apprécier un peu de calme et de tranquillité, le Running peut être votre échappatoire. Sautez

dans vos baskets et laissez la pression de la journée s'envoler. VOUS VOUS SENTIREZ COMME UN SUPER-HÉROS Rien ne vous donnera davantage l'impression de pouvoir conquérir le monde que de sortir courir, en

particulier au petit matin ou tard le soir. Vous allez commencer à combattre les super-vilains que sont

la paresse et l'ennui, et les gens le remarqueront. À chaque foulée, votre légende grandit. VOUS POUVEZ SUIVRE VOTRE PROGRESSION Progresser rend accro, c'est l'une des raisons pour lesquelles les coureurs enregistrent leurs runs.

Avec l'application Nike+ Running, vous pouvez mesurer votre progression et comparer vos impressions

lors des différents entraînements. Utilisez l'application à chaque fois que vous sortez

courir pour enregistrer votre vitesse, votre distance et votre humeur pendant le run.

Vous pouvez même partager vos selfies de mi-parcours. VOUS RENCONTREREZ DE NOUVELLES PERSONNES… ...Et passerez de bons moments avec vos compagnons à quatre pattes ! Courir est un bon moyen de

se faire de nouveaux amis qui partagent tous le même objectif, ou encore de motiver votre groupe

d'amis actuel à relever un défi ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez contacter des amis via

l'application Nike+ Running. C'est également l'occasion idéale de faire faire de l'exercice

à votre chien, de lui faire profiter du soleil et de le chouchouter autrement. VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS VANTER Il n'y a rien de plus gratifiant que de faire savoir à ses amis que l'on a atteint un objectif que l'on s'était

fixé. Faites de l'application Nike+Running votre porte-voix. Même si vous n'appartenez pas

« physiquement » à un groupe de running, vos amis peuvent vous encourager via Facebook ou

regarder vos photos de l'après-run sur Twitter ou Instagram. ET, BIEN SÛR, VOUS POUVEZ EN FAIRE UN MOYEN AMUSANT DE GARDER LA FORME « Courir seulement deux ou trois fois par semaine vous aidera à vous sentir mieux que jamais. Quoi de

mieux qu'un run revigorant et amusant ? Un run rythmé par de la bonne musique. Rendez vos runs aussi

épiques que l'entraînement légendaire de Rocky grâce à la playlist Spotify « Ready, Set, Go, Run ».

Et donnez un nouveau rythme à votre fréquence cardiaque. Vous êtes prêt à passer à l'action?

Alors, bougez en rythme.