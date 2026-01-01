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T-shirt de foot Nike Total 90 Chelsea FC pour ado - Game Royal

Chelsea FC

T-shirt Nike Football Total 90 pour ado

29 % de réduction

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Imprégné de l'énergie et du style des années 2000, ce t-shirt Chelsea FC Total 90 rappelle la mythique tenue de foot de l'époque.


  • Couleur affichée : Game Royal
  • Article : IF8260-480

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Imprégné de l'énergie et du style des années 2000, ce t-shirt Chelsea FC Total 90 rappelle la mythique tenue de foot de l'époque.

Behind the Design : Total 90

Conçue pour performer pendant les 90 minutes d'un match, la collection Total 90 est devenue une icône des années 2000. Lignes incurvées, design asymétrique et mélange de matières : cette réédition apporte la même énergie à une nouvelle génération de fans et d'athlètes.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Game Royal
  • Article : IF8260-480

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 150 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

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