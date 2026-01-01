T-shirt de foot Nike Total 90 Chelsea FC pour ado

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Chelsea FC
T-shirt Nike Football Total 90 pour ado
29 % de réduction
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Imprégné de l'énergie et du style des années 2000, ce t-shirt Chelsea FC Total 90 rappelle la mythique tenue de foot de l'époque.
- Couleur affichée : Game Royal
- Article : IF8260-480
Chelsea FC
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Imprégné de l'énergie et du style des années 2000, ce t-shirt Chelsea FC Total 90 rappelle la mythique tenue de foot de l'époque.
Behind the Design : Total 90
Conçue pour performer pendant les 90 minutes d'un match, la collection Total 90 est devenue une icône des années 2000. Lignes incurvées, design asymétrique et mélange de matières : cette réédition apporte la même énergie à une nouvelle génération de fans et d'athlètes.
Détails du produit
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Game Royal
- Article : IF8260-480
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 150 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
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