T-shirt de foot Nike Total 90 Chelsea FC pour ado

Chelsea FC

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Imprégné de l'énergie et du style des années 2000, ce t-shirt Chelsea FC Total 90 rappelle la mythique tenue de foot de l'époque.

Behind the Design : Total 90 Conçue pour performer pendant les 90 minutes d'un match, la collection Total 90 est devenue une icône des années 2000. Lignes incurvées, design asymétrique et mélange de matières : cette réédition apporte la même énergie à une nouvelle génération de fans et d'athlètes.