Sweat-shirt à col ras-du-cou Nike Football Erling Haaland Club Fleece pour ado

Erling Haaland Club Fleece
Sweat à col ras-du-cou Nike Football pour ado
Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce haut en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.
- Couleur affichée : Obsidian/Green Strike
- Article : IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce haut en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Green Strike
- Article : IO5902-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 157 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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