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Sweat-shirt à col ras-du-cou Nike Football Erling Haaland Club Fleece pour ado - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Sweat à col ras-du-cou Nike Football pour ado

30 % de réduction
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch
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Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce haut en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.


  • Couleur affichée : Obsidian/Green Strike
  • Article : IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

30 % de réduction

Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce haut en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian/Green Strike
  • Article : IO5902-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 157 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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