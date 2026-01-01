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Survêtement Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside pour homme - Noir/University Red

Matériaux recyclés

Chicago Bulls Courtside

Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme

129,99 €
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Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.


  • Couleur affichée : Noir/University Red
  • Article : HV9713-010

Chicago Bulls Courtside

129,99 €

Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.

Détails du produit

  • Ourlet et poignets côtelés
  • Taille élastique avec cordon de serrage.
  • Corps : 100 % polyester. Côtes : 98 % polyester / 2 % élasthanne. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/University Red
  • Article : HV9713-010

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Survêtement Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside pour homme

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