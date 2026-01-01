Nike
Ensemble deux pièces Juxta-Girl à rayures et nœud pour bébé (12 - 24 mois)
Sport et douceur réunis dans un ensemble deux pièces. Confectionné dans une maille douce, ce haut à col ras-du-cou se distingue par un logo texturé et des épaules tombantes pour une coupe décontractée. Le legging assorti est confectionné dans un jersey doux et extensible, avec la technologie Dri-FIT qui évacue la transpiration pour aider ton enfant à rester au frais et au sec pendant le jeu.
- Couleur affichée : Moon Particle
- Article : JA3230-267
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Sport et douceur réunis dans un ensemble deux pièces. Confectionné dans une maille douce, ce haut à col ras-du-cou se distingue par un logo texturé et des épaules tombantes pour une coupe décontractée. Le legging assorti est confectionné dans un jersey doux et extensible, avec la technologie Dri-FIT qui évacue la transpiration pour aider ton enfant à rester au frais et au sec pendant le jeu.
Détails du produit
- Haut : 50 % polyester / 44 % rayonne / 6 % élasthanne. Legging : 88 % polyester / 12 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Moon Particle
- Article : JA3230-267
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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