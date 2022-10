Un si beau moment. MJ a mis le monde du basketball tout entier en alerte lorsqu'il a remporté son premier titre avec la Air Jordan 6 : une étoile était née. Avant d'avoir obtenu son sixième titre, il avait fait table rase de la ligue et de ses adversaires. Imprégnez-vous de l'histoire qui a marqué ces championnats avec la Air Jordan 6 « Mint Foam ». Ce nouveau coloris affiche une base neutre et des détails éclatants sur la semelle intermédiaire, la boucle des lacets et la semelle de propreté. La semelle extérieure transparente apporte la touche finale à ce modèle symbole de victoire.

SKU : DQ4914-103