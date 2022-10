109,99 €

Le report des débuts du skate sur la scène estivale a peut-être mis certains rêves en pause, mais il a permis que d'autres se réalisent. L'idée originale de Parra d'avoir une Nike SB Dunk Low Pro coordonnée avec les tenues de fédération qu'il était en train de développer sur le moment est devenue une réalité grâce au temps supplémentaire dont il a disposé et une nouvelle occasion de faire évoluer son esthétique en utilisant ses tons et modèles signatures.

Pour emmener encore plus loin ses paysages abstraits et ses couleurs signatures, Parra choisit la classique Dunk Low blanche immaculée comme base pour une toute nouvelle version, associant des motifs géométriques et des tourbillons de couleurs pour former des détails dynamiques. Équilibrée avec des touches épurées de blanc, un Swoosh noir simple et des illustrations sur toute la surface des semelles intérieures, la Nike SB Parra Dunk Low Pro incarne l'imagination créative.