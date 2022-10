109,99 €

Découvrez la SB « Duck » High (et non, ce n'est pas une faute de frappe). Conçu en collaboration avec Concepts, ce modèle intègre des textures sauvages et des détails scintillants pour créer un coloris qui imite le style et la douceur d'un canard colvert mâle. Le cuir doux texturé sur l'empiècement latéral imite l'aspect des plumes et la matière pelucheuse près du talon imite le duvet doux. Le cuir irisé sur la languette et le Swoosh rappelle la tête et les plumes colorées d'un colvert. L'image de la marque Concepts prend vie à l'intérieur de la chaussure, avec un imprimé pittoresque façon toile sur la semelle de propreté et la doublure du col. Procurez-vous une paire avant que ce modèle collector original ne s'envole dans la nuit.