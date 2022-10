Nike x Patta présentent : The Wave | Un film de Mahaneela. Direction artistique par Steve McQueen. La collaboration fait référence aux changements culturels et à l'influence durable que Patta a exercée sur sa communauté et son secteur au sens large. Dans ce film en quatre parties, nous suivons Abdul et Carista, frère et sœur, le long des flots tourmentés de la vie. Dans le chapitre 2, nous suivons Carista, un nouveau personnage, grande sœur d'Abdul et DJ/productrice, alors qu'elle crée son refuge personnel où elle innove et travaille avec ses amis et ses collègues. Elle apprend que la musique est un langage universel qui l'amène à rencontrer des personnes inattendues le long de son parcours.