Vivez une expérience sensorielle inédite. Inspirée de l'esthétique des doudounes, la nouvelle Offline Pack présente des coutures apparentes et un système de laçage unique assurant une tenue personnalisée dans une conception douce et moelleuse qui vous enveloppe de douceur. La semelle en caoutchouc promet une adhérence et une résistance optimales, tandis que la silhouette basse matelassée insuffle une allure profilée à cette sneaker Offline Pack.

SKU : CT3290-300