Restez au top et jouez sans limites avec la Nike Spark Flyknit. Sa semelle intermédiaire stratifiée (mousse ferme, plaque en plastique et mousse souple) réduit la flexion à l'avant-pied pour vous permettre de rester dynamique. L'empeigne Flyknit double épaisseur à l'esthétique recherchée est aérée et facile à porter tout en offrant un excellent maintien, tandis que la conception sculptée vous permet d'observer l'amorti confortable à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler et à relever tous vos défis quotidiens.

SKU : DD1901-001