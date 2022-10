109,99 €

La Dunk s'est récemment habillée de plusieurs coloris rendant hommage à différentes causes. Cette édition éclectique perpétue la tradition avec différents visuels contrastés qui mettent à l'honneur les matières durables et le rôle qu'elles jouent au sein du processus d'innovation de Nike. Les motifs font référence à Blue Ribbon Sports, le premier nom de la marque, ainsi qu'aux sacs de café et de riz industriels, souvent recyclés et revisités pour des utilisations diverses et variées.

Sur la languette, une petite poche à zip a été ajoutée en clin d'œil aux sacs réutilisables, avec une étiquette revisitée pour rappeler les étiquettes nutritionnelles. Enfin, la chaussure s'accompagne d'un sac à provision qui rend hommage à tous ceux qui s'intéressent à la cause, avec une simple inscription : « Thank You For Caring! » (merci pour votre considération).