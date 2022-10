99,99 €

Après la sortie de la Dunk Low « Plum » plus tôt dans l'année, une autre exclusivité japonaise datant de 2001 marque son retour. Le coloris « Ceramic » a longtemps été recherché pour la variété de ses teintes et la douceur de ses textures. Aujourd'hui, il fait son retour dans le moule du modèle d'origine, recouvert de daim premium et de nuances de noir, de vert nori et de céramique. Cette version revisitée possède, tout comme le modèle d'origine, des languettes en mesh, des étiquettes de languette tissées et une inscription Nike brodée sur la languette au talon. Procurez-vous ce morceau d'histoire du sportswear avant que ce classique culte ne disparaisse à nouveau.