179,99 €

Après une première apparition lors du défilé new-yorkais il y a quelques mois, cette collaboration avec le label de mode AMBUSH de Tokyo est enfin prête à sortir. Première créatrice à s'associer à Nike et à la National Basketball Association (NBA), la fondatrice d'AMBUSH®, Yoon Ahn, propose une version dynamique qui se distingue par des détails signature, les logos des deux marques et une esthétique inspirée du basketball.



En hommage à la culture japonaise de la moto, de la voiture et du camion, les proportions originales du Dunk sont revisitées, avec des logos Swoosh qui s'étendent au-delà du talon, comme les pots d'échappement des motos. « J'ai cherché à faire en sorte que la chaussure ressemble le plus possible à cet engin », explique Yoon Ahn. Un contrefort de talon proéminent affichant le nom de la marque en relief, les logos des deux marques apposés sur la semelle de propreté et les étiquettes sur la languette ajoutent une touche de style subtile à cette paire au look classique.