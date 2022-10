La symétrie incarne le célèbre point de pivot de la Air Force 1. Le motif circulaire situé sur la semelle extérieure de l'icône des parquets est à la fois pratique et esthétique. Il permet au joueur de tourner sur lui-même en un instant, tout en apportant une touche de personnalité supplémentaire au look déjà unique de la silhouette. La sortie du modèle en 1982 a entraîné une révolution pour les chaussures performance et lifestyle dotées de la technologie Nike Air, et son influence se ressent encore aujourd'hui. De son côté, le point de pivot demeure un élément incontournable de l'iconographie du basket et des sneakers. Prenant pour point de départ le look innovant et la riche histoire de la Air Force 1, Joost, photographe et directeur artistique néerlandais, a commencé à créer ses célèbres photos symétriques en hommage à son frère, féru de sneakers et de leurs coloris emblématiques.